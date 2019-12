Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch 2020 gibt’s wieder ein Konzert

Erstmals gab es in diesem Jahr „Sisters & Brothers in Concert“ nur einmal am Abend. In der evangelischen Christuskirche waren es stets zwei Aufführungen gewesen. Da aber in der Lambertikirche doppelt so viele Konzertbesucher einen Platz finden, entschied man sich wegen für nur eine Darbietung.

Auch im kommenden Jahr will der Jazzclub wieder „Sisters and Brothers in Concert“ nach Gladbeck holen – und wieder soll es in der Lambertikirche stattfinden, so Jazzclub-Vorsitzender Marvin Wetekamp. 2020 fällt das Konzert auf den Nikolaustag, den 6. Dezember.