Ausbildungsoffensive für Schüler findet digital statt

Gladbeck. Die Azubi-Talkshow kommt coronabedingt per Live-Stream zu den Schülern. Statt Infos an Stehtischen gibt es virtuelle Chat-Räume.

Eigentlich sollte das Talkshow-Format der Ausbildungsoffensive Ruhrgebiet seit Mitte März durch weiterführende Schulen des Ruhrgebiets touren. Doch Corona stoppte die Pläne. Ab Ende August werden die teilnehmenden Unternehmen mit ihren aktuellen Azubis trotzdem weiterführenden Schulen ihre Ausbildungsberufe vorstellen.

Der Talk kommt per Live-Stream zu den Schülern

Extra hierfür entwickelte die Ausbildungsoffensive ein Digitalkonzept: Der Talk kommt per Live-Stream zu den Schülerinnen und Schülern, die persönlichen Gespräche an den Infotischen werden in virtuelle Chat-Räume verlagert. „Für uns war klar, dass wir in diesen Zeiten eine Lösung anbieten müssen, die Unternehmen wie auch Schulen gleichermaßen hilft“, erklärt Projektleiterin Petra Kranig. So entstand die Idee, die komplette Ausbildungsoffensive zu digitalisieren. Der Talk kommt per Live-Stream auf die Endgeräte der Schülerinnen und Schüler, parallel dazu können schon per Chat Fragen an die Talkgäste gestellt werden. Das Grundprinzip bleibt: Die Azubis der Unternehmen sollen in einem lockeren Talk über ihre Erfahrungen im Ausbildungsbetrieb und über ihren Berufsalltag sprechen.

Natürlich können die Schülerinnen und Schüler auch bei der Digitalversion der Ausbildungsoffensive erste Kontakte zu den Unternehmen knüpfen oder Fragen stellen. Statt an den Infotisch geht es dann allerdings in den Chat-Raum des Unternehmens. „Das sehen wir sogar als Vorteil. Während an den Infotischen andere Schüler mithören können, ist der Chat-Raum absolut privat“, so Kranig. Die Ausbildungsoffensive Ruhrgebiet besteht auch digital aus zwei Touren, bei denen jeweils acht Schulen besucht werden. Eine richtet sich an Schüler der Sekundarstufe I in Haupt-, Gesamt- und Realschulen. Die zweite Tour der Sekundarstufe II ist für die Oberstufen an Gymnasien und Gesamtschulen konzipiert.

Einige Tour-Termine sind aktuell noch verfügbar. Interessierte Schulen bewerben sich über das Bewerbungsportal unter www.ausbildungsoffensive-ruhrgebiet.de oder beim Projektbüro unter 0201/7492324.