Ausgediente Weihnachtsbäume in Gladbeck werden abgeholt

Gladbeck Der Zentrale Betriebshof Gladbeck holt die abgeschmückten Weihnachtsbäume ab. Zwei Termine werden zur Entsorgung angeboten.

Die Entsorgungs-Teams des Zentralen Betriebshofes holen im Januar wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume in Gladbeck am Straßenrand ab. Wer den geschmückten Christbaum noch etwas länger genießen möchte, kann den späteren Termin nutzen.

Los geht es in der ersten Woche des neuen Jahres. Vom 4. bis 8. Januar holt der ZBG die ausgedienten Tannenbäume ab. Wer noch ein wenig länger den Weihnachtsschmuck genießen möchte, hat dann noch einmal die Möglichkeit, den Tannenbaum in der Woche vom 11. bis 15. Januar zu entsorgen.

Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt sein

In diesen beiden Wochen können die Bäume jeweils am Abfuhrtag der grauen Tonne gut sichtbar in Nähe der Fahrbahn abgelegt werden (vor 6 Uhr am Morgen). Wichtige Voraussetzung für die Mitnahme: Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt sein, damit sie kompostiert werden können.

Die genauen Termine der Tannenbaumabholung sind auch im Abfuhrplan abgedruckt und können Online auf der ZBG-Homepage abgerufen werden.

