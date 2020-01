Gladbeck. Zwei Fachausschüsse beschäftigen sich am 3. Februar mit MineralPlus. Anwohner befürchten, dass gesundheitliche Gefahren von dem Betrieb ausgehen

Ausschuss-Sondersitzung zu Giftabfällen bei MineralPlus

Berichte über die Aufbereitung von Verbrennungsrückständen in der Baustoffmischanlage des Gladbecker Entsorgungsfachbetrieb Mineral Plus haben in den letzten Tagen für Verunsicherung bei Anwohnern des Unternehmens an der Stollenstraße gesorgt, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Bezirksregierung Münster hat zwischenzeitlich, bestätigt, dass bei den regelmäßigen Kontrollen „keine Mängel“ festgestellt worden seien (siehe WAZ vom 15. Januar 2020). Trotzdem werden sich die städtischen Ausschüsse für Wirtschaftsförderung und Umwelt kurzfristig in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Thema befassen. Ratsfrau Christa Bauer und Ratsherr Klaus Omlor laden für den 3. Februar zu einer Sitzung ein, in dem sich die Mitglieder der Ausschüsse mit dem Thema beschäftigen werden. Die Einladung wird fristgemäß eine Woche vor dem Sitzungstermin versandt.