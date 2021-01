Berufskolleg beim Deutsch-Französischen Entdeckungstag dabei

Französischschüler des Wirtschaftsgymnasiums am Berufskolleg nahmen an einer digitalen deutsch-französischen Begegnung teil.

Gladbeck Jugendliche aus Gladbeck beteiligen sich an digitalem Event des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit vertieft.

Mehr als 70 Jugendliche aus Deutschland und Frankreich haben am digitalen Deutsch-Französischen Entdeckungstag 2021 teilgenommen - darunter der Französischkurs des Wirtschaftsgymnasiums am Berufskolleg Gladbeck (BKG).

Organisiert und vorbereitet wurde das digitale Zoom-Event, das auf Deutsch und Französisch mit Simultanübersetzern stattfand, vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW). Thematisch ging es dabei um die grenzüberschreitende deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich Schüleraustausch und in Europa.

Berufsschüler entdecken: Sprachkenntnisse sind wichtig

Vor dem eigentlichen digitalen Treffen hatte der Abiturjahrgang des Berufskollegs Gladbeck bereits Fragen gesammelt, die dann von den Expertinnen und Experten beantwortet wurden. Mit dabei waren auch Dr. Mark Speich, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, sowie Valérie Cabuil, Rektorin der Schulaufsichtsbehörde Lille und der Région Hauts-de-France.

Insgesamt war die Veranstaltung, so das Berufskolleg in einer Mitteilung, vom europäischen Gedanken geprägt, so dass sie auch mit dem Schlusswort: „Vive l’Europe!“ endete. Der Entdeckungstag habe den Jugendlichen wieder einmal gezeigt, wie wichtig Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen auch in der Berufswelt sind.

BKG nahm auch am einen Internet-Teamwettbewerb teil

Bereits einen Tag später nahmen die Französischkurse des Wirtschaftsgynmasiums des Gladbecker Berufskollegs im Internet an einem Teamwettbewerb teil. Die Schülerinnen und Schüler beantworteten Fragen rund um das Nachbarland Frankreich zu Themengebieten wie Sprache, Kultur und Wirtschaft, zu denen sie Hör- und Filmdateien sowie Texte nach Informationen durchsuchten, aber auch Wissen aus dem Unterricht anwenden mussten.

Der Wettbewerb wird alljährlich am Tag der deutsch-französischen Freundschaft vom Institut Français in Zusammenarbeit mit dem Cornelsen-Verlag veranstaltet und fand dieses Mal unter dem Motto „Grenzen überwinden – (dé)passer des frontières“ aufgrund von Corona digital statt. Beim letzten Durchlauf belegte das Gladbecker Berufskolleg den ersten Platz, nun ist man an der Herderstraße gespannt, wie der Wettbewerb diesmal ausging - denn die Ergebnisse 2021 liegen noch nicht vor.

