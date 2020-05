Betrunkener Kradfahrer aus Gladbeck verletzt sich bei Unfall

Ein Gladbecker hat sich bei einem Unfall in Gelsenkirchen-Buer leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Gladbeck. Ein Kradfahrer aus Gladbeck hat sich bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann war betrunken und hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein 32-jähriger Gladbecker hat sich am Samstagabend bei einem Unfall in Gelsenkirchen-Buer leicht verletzt. Der Kradfahrer verlor auf der Beckeradsdelle gegen 20.50 Uhr auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Motorroller und rutschte in einen geparkten BMW.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verletzten. Ein Alkoholtest war positiv. Zudem hatte der Mann Betäubungsmittel bei sich. Er musste die Beamten zur Wache begleiten und dort zwei Blutproben sowie seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1000 Euro.