Bettina Weist: Der Wirtschaft durch die Corona-Krise helfen

Gladbeck. Bürgermeister-Kandidatin Weist (SPD) hat einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Das Ziel: Hilfe für die Gladbecker Wirtschaft in der Corona-Krise.

Ohne Hilfe die Folgen der Corona-Krise zu meistern, das wird auch vielen Firmen und Betrieben in Gladbeck schwer fallen. Die Bürgermeister-Kandidatin der SPD, Bettina Weist, hat deshalb einen Maßnahmenkatalog entwickelt, mit dem die Unternehmen in der Stadt im Fall ihrer Wahl im September besser durch die Krise kommen sollen.

Ein Wirtschaftsrat soll gegründet werden

Zehn einzelne Punkte sollen helfen, die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Bettina Weist: „Ich will einen Wirtschaftsrat gründen, in dem ich regelmäßig mit Unternehmen, Selbstständigen und Gastronomen zusammenkomme. Je eher Probleme erkannt werden, umso besser klappt die Lösung. Außerdem will ich es leichter machen, Hilfsangebote zu finden und diese auf einer Serviceplattform bündeln.“

Eine entscheidende Rolle solle dabei künftig der Wirtschaftsförderung zukommen, die „aktiver und unbürokratischer arbeiten soll“. Die Verwaltung müsse noch mehr zum Dienstleister werden, sie müsse beraten und unterstützen. Eine Stelle eines Fördergeld-Managers sei eine weitere Idee, um noch mehr Unterstützung von Land, Bund und EU zu bekommen.

Mehr Verkaufsflächen und Außengastronomie ohne entsprechende Gebühren

Weitere konkrete Vorschläge der Bürgermeister-Kandidatin: Mehr Verkaufsflächen und Außengastronomie ohne entsprechende Gebühren, Corona-Service-Kräfte in der Innenstadt, Investitionen in den Standort und eine schnellere Digitalisierung der Stadtverwaltung. Zum Thema Gewerbesteuer erklärt Weist: „Wenn Unternehmen in Schieflage geraten, werde ich einen kulanten Umgang mit der Gewerbesteuer sicherstellen. Und: Eine Erhöhung ist in dieser Krise tabu!“ Weist sieht die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise als eine ihrer wichtigsten Aufgaben als künftige Bürgermeisterin. Gerate die lokale Wirtschaft unter Druck, habe das Auswirkungen auf die gesamte Stadt. „Deshalb braucht Gladbeck eine starke Wirtschaft.“

Der komplette Maßnahmenkatalog ist unter www.bettina-weist.de/blog zu finden.