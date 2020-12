Bislang keine jüngeren Corona-Opfer in Gladbeck gemeldet

Gladbeck Städte im Revier melden, dass die Zahl der jüngeren Corona-Toten steigt. Im Kreis und Gladbeck hat die Statistik einen klaren Schwerpunkt.

Der Coronavirus breitet sich nach wie vor im Ruhrgebiet aus. Städte wie Oberhausen verzeichnen steigende Zahlen junger Menschen, die mit einer Corona-Infektion versterben. In Gladbeck und im Kreis Recklinghausen hat die Altersstatistik der 247 Corona Toten aktuell einen klaren Schwerpunkt.

"Es ist nach wie vor so, dass im Kreisgebiet überwiegend ältere Menschen, vor allem in Senioren- und Pflegeeinrichtungen betroffen sind", sagt Lena Heimers von der Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage. Eher selten seien Personen im Alter unter 60 Jahren betroffen. Dies belegt die Statistik des Kreisgesundheitsamtes. Von den bislang kreisweit zu beklagenden Corona-Toten war der Großteil, 157 Personen, 80 Jahre und älter. 54 befanden sich im Alter von 70 bis 79 Jahren, weitere 23 waren 60 bis 69 Jahre alt und 13 Corona-Opfer waren im Statistikbereich 40 bis 59 Jahre.

Aktuell zehn neue Todesfälle im Kreisgebiet

Darunter sind : In Dorsten ist eine Frau mit 81 Jahren verstorben, in Haltern ebenfalls eine 81-jährige Frau, in Oer-Erkenschwick ein 72 Jahre alter Mann und in Recklinghausen eine 90-jährige Frau sowie sechs Männer im Alter von 61, 71, 79, 80, 91 und 93 Jahren. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Die Statistik belege bislang keine signifikante Veränderung im Altersquerschitt der Betroffenen, so Lena Heimers. "Es gibt, anders als offenbar in anderen Ruhrgebietsstädten, im Kreis also keinen jungen Corona-Toten im Alter unter 30 Jahren."

