Um das Berufsbild des Erziehers und der Erzieherin geht es am Montag, 25. Januar, in der digitalen BiZ-Beratung vom Kreis.

Berufsinformation BiZ-Team im Kreis bietet eine digitale Berufsberatung an

Gladbeck Verschiedene Berufe stellt das BiZ in den kommenden Tagen vor. Die Teilnahme ist per Tablet, PC oder Smartphone möglich.

Das BiZ-Team des Kreises berät in den kommenden Wochen zu verschiedenen Berufen. Eine Teilnahme ist mit PC, Tablet oder Smartphone mit stabiler Internetverbindung in einer ruhigen Umgebung problemlos möglich, empfohlen wird zudem ein Headset mit Mikrofon.

Ausbildung und Quereinstieg im Sicherheitsdienstleistungsgewerbe

Am Dienstag, 19. Januar geht es um Ausbildung und Quereinstieg im Sicherheitsdienstleistungsgewerbe. Mittwoch, 20. Januar, sind Ausbildung und Duales Studium bei der Bundesagentur für Arbeit das Thema. Donnerstag, 21. Januar geht es um die "generalisierte Pflegeausbildung in einem Beruf mit Zukunft". Das Berufsbild des Erziehers, der Erzieherin kommt dann am Montag, 25. Januar, zur Sprache.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 16 Uhr und dauern ungefähr 1,5 Stunden. Um den Einwahllink zu erhalten, ist eine Anmeldung unter der Rufnummer 02361 / 40-1092 oder per E-Mail an Recklinghausen.BIZ@arbeitsagentur.de erforderlich.

