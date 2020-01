Gladbeck. Ein Patiententransportzug hilft bei der Evakuierung von 14.000 Menschen. Im Dortmunder Klinikviertel müssen Blindgänger entschärft werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bombenverdacht: DRK Gladbeck hilft bei Großevakuierung

Das DRK Gladbeck beteiligt sich an der Großevakuierung im Dortmunder Klinikviertel. Am Montag sollen dort rund 14.000 Menschen evakuiert werden, da vier Verdachtsflächen auf Bomben-Blindgänger aus dem Weltkrieg überprüft werden sollen. Zwei Kliniken im Evakuierungsgebiet werden schon am Sonntag geräumt, 170 Patienten in andere Krankenhäuser gebracht.

„Im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung wird aus dem Kreis Recklinghausen ein Patiententransportzug nach Dortmund entsandt. Die Gladbecker Rotkreuzler werden mit einem Notfallkrankenwagen und Besetzung mit ehrenamtlichen Rettungsdienstpersonal an dem Einsatz teilnehmen“, informiert Wilhelm Walter, Leiter des DRK Gladbeck.

Die DRK-Zentrale in Gladbeck überwacht den Einsatz

Die Gladbecker Einheit rück am Montag um 12 Uhr ab. Vorsorglich hat das DRK Gladbeck die Arbeitgeber informiert und um Freistellung für zwei Arbeitstage gebeten. Alle Arbeitgeber der DRK Helfer haben eine Zusage für die Freistellung erteilt. Die Not- und Service Zentrale des Gladbecker DRK wird als Einsatzzentrale der überörtlichen Hilfe den Einsatz in Dortmund überwachen und steht für Nachforderungen, Ablösungen und Hilfe zur Verfügung.