Bürger Ü 80 können ab 25. Januar einen Impftermin verabreden

Am 1. Februar beginnt auch das Impfzentrum in Recklinghausen mit den Impfungen - zunächst für Bürger, die 80 Jahre alt und älter sind.

Gladbeck Vom 1. Februar an können sich ältere Gladbecker mit Termin im Impfzentrum impfen lassen. Termine gibt es online und telefonisch.

Nach den Corona-Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen startet am 1. Februar auch die Arbeit in den 27 Impfzentren in Westfalen-Lippe, wozu auch Gladbeck zählt. Geimpft werden dort, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilt, zunächst Bürger, die 80 Jahre oder älter sind und einen Termin vereinbart haben. Die Städte werden an diese Impfberechtigten in den nächsten Tagen ein Informationsschreiben schicken.

Die Terminvergabe erfolgt online und telefonisch ab Montag, 25. Januar, 8 Uhr: In Westfalen-Lippe können impfberechtigte Bürger online unter www.116117.de einen Termin vereinbaren. Darüber hinaus wird auch eine telefonische Terminvergabe unter den kostenfreien Telefonnummern 116 117 sowie ausschließlich in Westfalen-Lippe auch unter 0800 116 117 02 möglich sein.

Am Anfang kann es Zeit brauchen, um am Telefon durchzukommen

Wichtig laut Kassenärztlicher Vereinigung: Eine ist nur mit Termin möglich und es sind zunächst ausschließlich diejenigen Bürger berechtigt, einen Termin zu vereinbaren, die das Informationsschreiben erhalten haben. Und: Eine Terminvergabe vor dem 25. Januar findet nicht statt, es gibt auch keine Wartelisten!

Die Terminvereinbarung können, so heißt es, auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen. Um einen vollständigen Impfschutz zu gewährleisten, wird neben dem Termin für die Erstimpfung auch ein weiterer Termin für die zweite Schutzimpfung sofort mit vereinbart. Die Kassenärztliche Vereinigung bittet um Geduld bei dem Anruf: "Zu Beginn kann es aufgrund der großen Nachfrage zu längeren Wartezeiten am Telefon kommen."

Noch ist unklar: Müssen die Gladbecker ausschließlich ins Impfzentrum Recklinghausen?

Ob Gladbecker ausschließlich das auch für Gladbeck zuständige Kreis-Impfzentrum in Recklinghausen (auf dem Konrad-Adenauer-Platz direkt gegenüber dem Kreishaus) nutzen müssen oder auch auf die näheren Impfzentren in Gelsenkirchen oder Bottrop ausweichen können, ist noch unklar.

Im Impfzentrum selbst wird, wenn man dort seinen Termin hat, zunächst mittels Personalausweis die Impfberechtigung geprüft. Neben dem Ausweis sollten die Bürger auch ihre elektronische Krankenkassenkarte und ihren Impfpass mitbringen. "Außerdem sollten sie unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz tragen, denn auch im Impfzentrum gelten die allgemeinen Hygienevorschriften", heißt es.

Nach rund drei Wochen erfolgt die zweite Corona-Schutzimpfung

Vor der Impfung erhalten die Impflinge die Möglichkeit, sich noch einmal ausführlich über die Corona-Schutzimpfung zu informieren. Die Impfung wird dann von einem Arzt oder medizinisch geschultem Personal durchgeführt. Anschließend können die Bürger noch etwa 30 Minuten zur Nachbeobachtung im Impfzentrum bleiben. Die Impfung wird in den Impfpass eingetragen.

Sollte dieser nicht vorhanden sein, erhalten die Bürger eine Impfbescheinigung. Die zweite Schutzimpfung erfolgt nach ca. drei Wochen und ist notwendig, so die Kassenärzte, damit der Impfstoff seine volle Wirksamkeit erhält. Die zweite Impfung findet ebenfalls im Impfzentrum statt und läuft genau wie die erste Impfung ab.

