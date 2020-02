CDU: Weg zum Augenarzt-Notdienst in Bochum ist zu weit

Außerhalb der normalen Praxiszeiten müssen Patienten auch aus Gladbeck nun in die augenärztliche Notfallpraxis am Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer fahren.

Gladbeck. Patienten aus Gladbeck müssen zum Augenarzt-Notdienst nach Bochum. Unzumutbar nennt das die CDU - und fordert den Bürgermeister zum Handeln auf.

Seit Anfang Februar gilt eine Neureglung beim augenärztlichen Notdienst. Patienten aus Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen müssen außerhalb der regulären Praxiszeiten zur Behandlung nach Bochum fahren. Nach Ansicht der CDU in Gladbeck ist das unzumutbar, da der Weg viel zu weit. Die Christdemokraten haben sich deshalb in einem offenen Brief an Bürgermeister Roland gewandt.

Zuständig ist nun die augenärztliche Notfallpraxis am Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer

„Bisher haben die Augenärzte in den einzelnen Städten im Wechsel Bereitschaftsdienste angeboten. Jetzt müssen alle Patienten aus unseren drei Städten in die augenärztliche Notfallpraxis am Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer fahren“, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Dietmar Drosdzol.

Wer beispielsweise von der Hegestraße aus zum Knappschaftskrankenhaus fahren müsse, lege mit dem Auto 40,5 Kilometer zurück; mit der Bahn dauere die Fahrt eine Stunde und 39 Minuten.

Die CDU hält diese Entfernung und die damit verbundene Fahrzeit für nicht zumutbar. Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft müsse man die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren besonders, aber natürlich auch von allen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, berücksichtigen. „Wir fragen uns, welche Umstände es zwingend notwendig gemacht haben, die augenärztliche Notfallpraxis so weit weg von den Menschen in Gladbeck zu bestimmen.

Wir fragen uns, ob es zu der rigorosen Regelung wirklich keine Alternativen gegeben hat“, so Drosdzol weiter.

Die Oberbürgermeister von Bottrop und Gelsenkirchen haben bereits reagiert, so die CDU

Die Oberbürgermeister von Bottrop und Gelsenkirchen haben ihre Gesundheitsdezernenten aufgefordert, die für die Verlegung Verantwortlichen zu einem klärenden Gespräch einzubestellen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Gladbecker CDU bittet nun den Gladbecker Bürgermeister, dem Beispiel seiner Amtskollegen zu folgen: „Machen Sie bitte Ihren ganzen Einfluss geltend, dass die Menschen in Gladbeck, gerade wenn sie von einer Notlage betroffen sind, nicht eine derartige Strapaze auf sich nehmen müssen.“ Die CDU kann sich in diesem Zusammenhang auch eine gemeinsame Stellungnahme aller politischen Vertreter im Stadtrat vorstellen.