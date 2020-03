Corona: 150 Infizierte im Kreis - in Gladbeck weiter sechs

Gladbeck. In Gladbeck bleibt es auch am Montagvormittag bei sechs mit dem Coronavirus Infizierten. Im gesamten Kreis Recklinghausen sind es nun 150 Fälle.

Im Kreis Recklinghausen gibt es nun (Stand Montagmorgen) 150 bekannte Fälle einer Corona-Erkrankung. Am Sonntagnachmittag hatte das Kreisgesundheitsamt 149 Fälle gemeldet.

Die meisten bekannt gewordenen Corona-Fälle gibt es in Dorsten

In Gladbeck bleibt es bei sechs an Covid-19 erkrankten Personen. In Castrop-Rauxel sind es 23 Fälle, in Datteln elf. In Dorsten sind es 34 Erkrankte. Aus Haltern am See sind 21 Fälle bekannt. In Herten sind es neun Fälle. In Marl sind 15 Erkrankte bekannt, in Oer-Erkenschwick drei. In Recklinghausen sind es 22 Erkrankte und in Waltrop sechs.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Regierungsbezirk Münster hat sich im Verlauf des gestrigen Sonntagnachmittags von 1.311 Fälle auf jetzt 1.334 weiter erhöht. Aktuell gibt es im Regierungsbezirk Münster 47 Gesundete. In Bottrop sind es 17 bekannte Corona-Fälle, zwei Infizierte sind mittlerweile wieder gesund. In Gelsenkirchen sind es 45 Fälle, zwei Personen sind wieder gesund.