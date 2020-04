Corona: CDU im Kreis kritisiert SPD-Landratskandidat Hübner

Gladbeck. Die CDU im Kreis Recklinghausen kritisiert Landratskandidat für Äußerungen in einem WAZ-Artikel. Dabei ging es um die Arbeit der Kreisbehörde.

Die CDU im Kreis Recklinghausen kritisiert SPD-Landratskandidat Michael Hübner für seine Äußerungen in einem WAZ-Artikel. Auf die Frage, wie er die Arbeit der Kreisbehörde in Zeiten der Corona-Pandemie einschätze, hatte er geantwortet, da könne man „vieles besser machen“. „Hübner sollte sein Kritik an den für die Kreisverwaltung verantwortlichen Landrat, seinen SPD-Parteifreund Kai Süberkrüb, richten“, so die CDU. Stattdessen kritisiere er öffentlich die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes und kündige einen Fragenkatalog an.

Die CDU dagegen habe eine Vielzahl an Fragen an Landrat Süberkrüb. Sie will unter anderem wissen, wie die Kreisverwaltung auf die Pandemie vorbereitet war und ob das Kreisgesundheitsamt mit seinen 12 bis 15 Personen in der Lage war, auf die unterschiedlichen Situationen in den Städten angemessen und verantwortlich zu reagieren. Sie fragt zudem: Welche Entscheidungen hat das Kreisgesundheitsamt im Zusammenhang mit den Vorkommnissen im Cura-Seniorenzentrum veranlasst und wie lautet der aktuelle Sachstand? Um diese und viele weitere Fragen, besonders die Vorkommnisse im Gladbecker Cura-Seniorenzentrum zu klären, hat die CDU-Fraktion am Donnerstag eine Sondersitzung des Kreissozial- und Gesundheitsausschusses beantragt.