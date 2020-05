Corona: Das Steigerlied von der Sparkasse Gladbeck verstummt

Vom Sparkassenturm in der Innenstadt von Gladbeck erklangen die Europa-Hymne und das Steigerlied, um in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen des Dankes und des Zusammenhalts zu setzen.

Gladbeck. Die Stadtverwaltung Gladbeck beendet das Turmblasen in der Krise wegen des Coronavirus’. Die Musik sollte ein Zeichen des Zusammenhalts setzen.

Die Stadtverwaltung Gladbeck hat gemeinsam mit der Sparkasse seit dem 24. März täglich um 12 Uhr vom Turm des Geldinstituts im Herzen der Stadt Musik erklingen lassen. Als Zeichen des Zusammenhalts waren die Europa-Hymne und das Steigerlied zu hören. Doch diese Aktion endet ab sofort.

Gladbeck: Der Klangteppich war auch als Dankeschön für die „Helden des Alltags“ gedacht

„Der Klangteppich über der Innenstadt sollte auch ein Dank an die vielen ,Helden des Alltags’ sein, die in dieser außergewöhnlichen Zeit für uns alle mit großem Engagement im Einsatz sind“, so Bürgermeister Ulrich Roland. Die Musik sollte die Bürgerschaft aber auch einstimmen auf die außergewöhnliche Situation und sie an die Einhaltung der Corona-Regeln erinnern: Hygienestandards achten, Abstand halten, Maske tragen.

„Die Aktion wurde von vielen gelobt und als Mut machendes Zeichen empfunden. Diese positive Resonanz freut uns sehr“, sagt Roland. Inzwischen gehöre der Umgang mit den Gefahren des Coronavirus’ für alle zum Alltag, „ist in unserem Bewusstsein angekommen“. Deshalb werde das „Turmblasen“ nach mehr als fünf Wochen eingestellt.