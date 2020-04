Eine erste Sondersammlung in Corona-Zeiten führte der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) auf dem großen Parkplatz an der Burgstraße in Wittringen bereits durch.

Corona Corona: Der Betriebshof Gladbeck bietet Sonderannahme an

Gladbeck. Trotz des Coronavirus’ können Gladbecker Gartenabfälle, Papier und Pappe abgeben. Der ZBG führt einen Sonder-Aktionstag an der Burgstraße durch.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) organisiert für Donnerstag, 23. April, erneut eine Sonderannahme von Gartenabfällen. Diesmal kann zusätzlich auch Papier und Pappe abgegeben werden. Wegen der Corona-Pandemie ist der Wertstoffhof an der Wilhelmstraße seit dem 16. März geschlossen, so dass sowohl Grün- und Gartenabfälle als auch Papier und Pappe nicht angeliefert werden konnten.

Gladbeck: Das Angebot gilt ausschließlich für Grünabfall, Papier und Pappe

Ausschließlich die Einwohnerschaft Gladbecks kann ausnahmslos die genannten Materialien am 23. April zwischen 8 und 13 Uhr auf dem großen Parkplatz in Wittringen an der Burgstraße (gegenüber dem Stadion und der Sportanlage Wacker Gladbeck) abgeben. Sperrmüll, Elektroaltgeräte und andere Abfälle können Bürger bei diesem Termin nicht loswerden.

Zu beachten sind mehrere Regeln. Der ZBG nimmt nur nichtsperrigen Gartenabfall wie Rasenschnitt und Laub entgegen, nicht etwa Stämme und dickere Äste. Das Material muss gebündelt (nicht länger als ein Meter und im Durchschnitt maximal 60 Zentimeter), in Säcken bis maximal 100 Liter oder vergleichbaren Gefäßen abgegeben werden.

Die Anlieferung pro Haushalt ist auf einen Kubikmeter beschränkt. Dieser Service ist gebührenfrei. Den Anordnungen des ZBG-Personals auf dem Gelände ist unbedingt Folge zu leisten, ansonsten kann ein Platzverbot erteilt werden.

Aufgrund der aktuellen Lage sind auch an diesem Tag die verschärften Vorschriften zum Kontaktverbot (Abstand halten, keine Gruppenbildung) zu beachten. Das Verlassen des Fahrzeuges ist nur zum Entladen im Bereich des Abfallsammelfahrzeugs erlaubt.

Es handelt sich um die zweite Aktion dieser Art. „Diese kann auch nur durchgeführt werden, da die erste Sondersammlung am 9. April vorbildlich abgelaufen ist und sich an diesem Standort die Vorgaben des Kontaktverbotes umsetzen lassen“, heißt es vom ZBG. Es habe sich gezeigt, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden können. Kontrollen an der Einlassstelle sind möglich.

Diese Aktion hat keine Auswirkungen auf die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes an der Wilhelmstraße. Dieser bleibt weiter geschlossen.