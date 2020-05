Corona: Die Lage in Stadt und Kreis entspannt sich

Die Corona-Lage entspannte sich am Donnerstag: In Gladbeck kam nur ein weiterer Fall dazu, aber vier gelten als wieder gesund.

Gladbeck. Die Zahl der in Gladbeck Infizierten liegt aktuell bei 37. Im gesamten Kreis sind augenblicklich 175 Personen am Coronavirus erkrankt.

Die Corona-Lage im Kreis Recklinghausen und in Gladbeck stabilisiert sich aktuell. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Donnerstagmittag 1208 Fälle von Personen, die im gesamten Kreisgebiet positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. In Gladbeck sind es 207, nur eine Person mehr als am Mittwoch.

Als wieder gesund gelten 149 Personen , vier mehr als am Mittwoch. Die Zahl der mit oder am Coronavirus Verstorbenen blieb bei 20. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 37, nach 41 tags zuvor. Im gesamten Kreis gelten inzwischen 999 Personen als gesundet, die Zahl der Todesfälle blieb bei 34. Demnach gibt es kreisweit derzeit 175 Corona-Erkrankte. In den letzten sieben Tagen, so das Kreisgesundheitsamt, hat es 82 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also, so der Kreis, aktuell nicht erreicht.

In Bottrop aktuell 37 Erkrankte, in Gelsenkirchen 73

So sieht die Lage den Kreisstädten aktuell aus (bekannte Fälle/Gesundete/Todesfälle): Castrop-Rauxel 129/86/1; Datteln 52/45/1; Dorsten 151/143/5; Gladbeck 207/149/20; Haltern am See 82/77/0; Herten 86/81/0; Marl 106/87/1; Oer-Erkenschwick 183/148/2; Recklinghausen 156/132/3; Waltrop 56/51/1.

In Bottrop lag die Gesamtzahl der Corona-Fälle am Donnerstagmittag bei 184. Aktuell erkrankt sind 37 Personen, wieder gesund 141. Sechs Personen sind verstorben, 124 Personen befinden sich in Quarantäne. In Gelsenkirchen liegt die Gesamtzahl aller Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie bei 371, als wieder gesund gelten 287 Personen, aktuell infiziert sind 73. Verstorben sind in Gelsenkirchen elf Personen.