Corona: Die SPD Gladbeck unterstützt Frauen und Mädchen

Michael Hübner, MdL aus Gladbeck, kündigt an, dass die SPD-Ratsfraktion die Frauenberatungsstelle und das Internationale Mädchenzentrum finanziell unterstützen will. Diese Einrichtungen hielten gerade in unsicheren Corona-Zeiten ein wichtiges Angebot vor.

Gladbeck. Die SPD Gladbeck spendet an die Frauenberatungsstelle und das Mädchenzentrum. In Zeiten des Corona-Virus’ seien sie sehr wichtig.

Die SPD-Ratsfraktion will die Frauenberatungsstelle und das Internationale Mädchenzentrum mit einer Finanzspritze von je 500 Euro unterstützen. Durch die Corona-Krise läuft auch die Geschäfts- und Beratungstätigkeit der Gladbecker SPD-Ratsfraktion zurzeit nur eingeschränkt. „Dadurch sparen wir momentan auch deutlich bei unseren Ausgaben, zum Beispiel durch ausgefallene Öffentlichkeitsarbeit wie unsere jährliche Beteiligung an der Frühlingsblumen- und der Ostereieraktion der Werbegemeinschaft und ähnliches“, so der Vorsitzende der Gladbecker SPD-Ratsfraktion, Michael Hübner (MdL).

Gladbeck: „Die Beratungsstellen müssen als systemrelevant wahrgenommen werden“

Gerade in der Corona-Krise könne häusliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen zunehmen. Da wolle die SPD-Ratsfraktion Sicherheit und Orientierung für die Menschen bieten. „Deshalb werden wir unsere eingesparten Mittel an das Internationale Mädchenzentrum Gladbeck und die Frauenberatungsstelle Gladbeck weiterleiten“, so Hübner.

Diese hielten gerade „in diesen unsicheren Zeiten ein starkes Beratungsangebot für Mädchen und Frauen vor“. Der Sozialdemokrat: „Neben Frauenhäusern müssen nämlich auch die Beratungsstellen, die zum Thema Gewalt gegen Frauen arbeiten, als systemrelevant wahrgenommen werden.“

Beide Einrichtungen könnten sich über jeweils 500 Euro Zuwendung der Gladbecker SPD-Ratsfraktion freuen. In Telefonaten mit Vertreterinnen der Frauenberatungsstelle und des Mädchenzentrums, Susanne Dillner und Esther Montzka, kündigte Hübner die Spende an: „Beide freuen sich sehr über die Zuwendung und werden sie für ihre Arbeit vor Ort einsetzen.“