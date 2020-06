Corona: Die Zahl der akuten Infektionen in Gladbeck sinkt

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell noch 19 akut an Covid-19 erkrankte Personen. 207 Menschen sind mittlerweile wieder gesundet. Fünf mehr als Montag.

Die Zahl der bekannten akuten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Gladbeck gesunken - von 24 Fällen am Montag auf aktuell 19. Das teilt das Kreisgesundheitsamt mit. Neuinfizierungen gibt es nicht. Es bleibt bei insgesamt 248 bekannten Fällen. Wieder gesund sind 207 Personen, fünf mehr als am Montag. Es bleibt bei 22 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen bleibt es bei 1306 bekannten Infektionsfällen insgesamt

Im Kreis Recklinghausen bleibt es auch am Dienstag bei 1306 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Als genesen gelten inzwischen 1232 der positiv getesteten Personen. Es gibt 39 Todesfälle.

In den letzten sieben Tagen hat es 14 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke wird also nicht erreicht. Hier die bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten. Castrop-Rauxel 130 / 128 / 1. Datteln 56 / 52 / 1. Dorsten 154 / 147 / 5. Haltern am See 84 / 84 / 0. Herten 92 / 87 / 1. Marl 118 / 115 / 1. Oer-Erkenschwick 197 / 192 / 3. Recklinghausen 170 / 164 / 4. Waltrop 57 / 56 / 1.

So ist die Situation in Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop gibt es aktuell insgesamt 210 nachgewiesene Coronavirus-Fälle. Sechs Personen sind aktuell erkrankt. 197 Personen sind wieder gesund. Es gibt sieben Todesfälle. 20 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Gelsenkirchen kommt auf insgesamt 456 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. 60 Infektionen sind noch aktiv. 380 Personen sind mittlerweile wieder gesund. Es gibt 16 Todesfälle.