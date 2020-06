Corona: Die Zahl der gesundeten Personen steigt in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen gestiegen. Gestiegen ist aber auch die Zahl derer, die nach der Infektion wieder gesund sind.

In Gladbeck gibt es aktuell noch 13 Fälle einer akuten Infektion mit dem Coronavirus. Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Am Tag zuvor waren es 15 Fälle. Insgesamt beläuft sich die Zahl der bekannten Infektionen auf insgesamt 252 Fälle (Donnerstag 249). 217 Personen (212 am Donnerstag) sind wieder gesund. Es bleibt bei 22 Todesfällen.

Die kritische Marke bei den Neuinfektionen wird im Kreis Recklinghausen nicht erreicht

Im gesamten Kreis Recklinghausen beläuft sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen aktuell auf 1317.

Als genesen gelten inzwischen 1246 der positiv getesteten Personen. Es gibt 39 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es 16 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Hier die bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 131 / 129 / 1. Datteln 56 / 52 / 1. Dorsten 154 / 147 / 5. Haltern am See 84 / 84 / 0. Herten 94 / 88 / 1. Marl 119 / 116 / 1. Oer-Erkenschwick 198 / 193 / 3. Recklinghausen 171 / 164 / 4. Waltrop 58 / 56 / 1.