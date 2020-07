Corona: Die Zahl der Gladbecker Neuinfektionen steigt leicht

In Gladbeck sind aktuell 298 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Gladbeck. In Gladbeck wurden 298 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, zwei mehr als am Vortag. Im Kreis Recklinghausen gibt es 1452 Infektionen.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Gladbeck steigt leicht. 298 bekannte Fälle meldet der Kreis Recklinghausen aktuell – das sind zwei mehr als am Mittwoch. Als gesund gelten wie am Vortag 270 Betroffene. Gleichbleibend sind mit 22 auch die Todesfälle.

Für den gesamten Kreis Recklinghausen wurden 1452 Infektionen registriert, am Mittwoch waren es 1444. Als genesen geführt werden derzeit 1378 Fälle. Kreisweit starben 40 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In den vergangenen sieben Tagen hat es 21 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Ein Blick auf die weiteren kreisangehörigen Städte (aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle) Castrop-Rauxel 142 / 137 / 2; Datteln 57 / 56 / 1; Dorsten 160 / 155 / 5; Haltern am See 84 / 84 / 0; Herten 103 / 99 / 1; Marl 145 / 131 / 1; Oer-Erkenschwick 209 / 205 / 3; Recklinghausen 193 / 181 / 4; Waltrop 61 / 60 / 1. Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Die Stadt Bottrop gibt insgesamt 232 nachgewiesene Coronavirus-Fälle an. 216 Betroffene seien wieder gesund, sieben starben. In Gelsenkirchen sind 599 Infektionen bestätigt. Gesundungen: 521. 17 Todesfälle sind zu beklagen.

Die Kreisverwaltung in Recklinghausen hat ein Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus eingerichtet: 02361/532626. Es ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.