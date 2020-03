Corona: Es bleibt bei sieben Infizierten in Gladbeck

Gladbeck. Im Kreis Recklinghausen sind mittlerweile 170 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Gladbeck bleibt es bei sieben Fällen.

170 Menschen im Kreis Recklinghausen sind mittlerweile am Coronavirus erkrankt. Das gab das Kreisgesundheitsamt am Dienstagvormittag bekannt. In Gladbeck bleibt es bei sieben Infizierten.

So sieht es in den anderen Städten des Kreises aus: Aus Castrop-Rauxel werden 25 Infizierte gemeldet, in Datteln sind 14 Menschen erkrankt. Dorsten hat mit 37 nach wie vor die meisten Fälle. In Haltern am See sind 25, in Herten neun, in Marl 19 und in Oer-Erkenschwick vier Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Recklinghausen sind 23 Menschen erkrankt, in Waltrop sieben.

17 Menschen sind inzwischen wieder gesund

Insgesamt 17 Erkrankte aus dem Kreis Recklinghausen sind mittlerweile wieder gesund.

Die Kreisverwaltung hat ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

corona zwingt den gladbecker einzelhandel massiv in die knieDie Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Regierungsbezirk Münster hat sich im Verlauf des gestrigen Montags von 1399 auf jetzt 1457 Fälle (Stand Dienstagvormittag) weiter erhöht. Gestern hat erstmals ein Krisenstab im Regierungsbezirk den Tod eines Erkrankten aus dem Kreis Borken gemeldet.

In Bottrop sind aktuell 18 Menschen erkrankt, zwei sind wieder gesund, in Gelsenkirchen sind 52 Menschen infiziert, auch dort sind zwei wieder gesund.