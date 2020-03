Corona: Gesundheitsamt meldet den vierten Fall in Gladbeck

Gladbeck Im Kreis Recklinghausen stieg die Zahl der Infizierten am Freitagmorgen auf 100. Im Regierungsbezirk Münster sind nun 997 Menschen infiziert.

Die Zahl der Corona-Erkrankten steigt in Kreis und Stadt weiter an. 100 Corona-Erkrankte meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitagmorgen - Donnerstagabend waren es noch 96. In Gladbeck gibt es den vierten Fall. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit den Personen.

Aktuell sind in den Städten so viele Fälle bekannt: Castrop-Rauxel 18 Fälle (gestern Abend: 18), Datteln 4 (4), Dorsten 20 (20), Haltern am See 12 (11), Herten 8 (8), Marl 7 (7), Oer-Erkenschwick 3 (3), Recklinghausen 18 (18), Waltrop 6 (4). Das Gesundheitsamt betont, mit den betroffenen Personen in Kontakt zu stehen. Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.

In Bottrop stieg die Zahl der Infizierten auf 16 (12), in Gelsenkirchen liegt noch keine neue Zahl vor, Donnerstagabend waren es 36 Fälle (plus zwei genesene Patienten).

Im Regierungsbezirk Münster hat sich die Fallzahl von Donnerstagnachmittag bis zum Freitagvormittag von 929 auf jetzt 997 Fälle weiter erhöht. Aktuell gibt es im Regierungsbezirk Münster 13 Gesundete, darunter die zwei Fälle in Gelsenkirchen.