Corona: Gladbecks Grüne bieten Online-Sprechstunde an

Simone Steffens, Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Gladbeck, will sich online über die Kinderbetreuung in Corona-Zeiten informieren und austauschen.

Gladbeck. Die Grünen in Gladbeck wollen sich über Kinderbetreuung in Zeiten des Coronavirus’ austauschen. Anliegen sollen in die Ausschüsse gehen.

Die Gladbecker Grünen laden für Freitag, 22. Mai, von 19 bis 21 Uhr, zu einer Online-Sprechstunde ein. Thema: „Kinderbetreuung in der Corona-Zeit“.

Gladbeck: Eltern und Kinder können online ihre Sorgen und Ängste vorbringen

„Die Covid-19-Pandemie ist besonders für Eltern und Kinder eine große Herausforderung; wir möchten die Möglichkeit geben, von der momentanen Situation zu berichten“, begründet Simone Steffens, Bürgermeisterinnenkandidatin und Fraktionsvorsitzende, das Angebot. Die Grünen wollen aus erster Hand erfahren, wie Homeschooling, Homeoffice und die Kinderbetreuung derzeit funktionieren.

Interessenten können sich per Mail bei den Grünen melden

Gemeinsam mit Lisa Engineer, Sachkundige Bürgerin im Jugendhilfeausschuss, möchte sich Steffens über Sorgen und Ängste, aber auch über funktionierende Modelle austauschen. Eltern und Kindern sollen die Chance bekommen, ihre Wünsche und Forderungen auf direktem Wege an die Politik zu geben. Steffens’ Anliegen ist, den Betroffenen in den kommenden Ausschüssen eine Stimme zu geben und damit ein Zeichen zu setzen, „dass sie nicht in Vergessenheit geraten“.

Wer an der Online-Sprechstunde teilnehmen will, sollte sich per Mail an info@gruene-gladbeck.de wenden. Dort werden dann einen Zugangslink und eine Anleitung gegeben. Diejenigen, die am Telefon ein Gespräch „unter vier Ohren“ bevorzugen, können sich ebenfalls per Mail an die Grünen wenden. Simone Steffens oder Lisa Engineer wollen zurückrufen.