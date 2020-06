Corona: Grillplätze in Gladbeck bleiben weiter geschlossen

In Gladbeck bleiben die Grillplätze in Wittringen trotz der erneuten Lockerungen der Corona-Beschränkungen auch weiterhin geschlossen.

Gladbeck. Die Corona-Beschränkungen in NRW sind weiter gelockert worden. Doch die Grillplätze in Gladbeck bleiben dicht. So hat der Krisenstab entschieden.

Auch wenn die neue, gelockerte Corona-Schutzverordnung für NRW das Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen seit Anfang der Woche wieder zulässt: In Gladbeck bleiben die Flächen weiter geschlossen. Das hat jetzt der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung entschieden.

Größere Ansammlungen von Menschen in den Grünflächen sollen vermieden werden

Die öffentlichen Grillplätze in Wittringen werden also auch weiterhin nicht für gesellige Brutzel-Runden zur Verfügung stehen. Dem Krisenstab geht es darum, aufgrund der nach wie vor andauernden Pandemielagegrößere Ansammlungen in den Grünflächen zu vermeiden. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien auch die zu erwartende Trockenheit und die damit verbundene Waldbrandgefahr in den Sommermonaten.

Trotz zahlreicher Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen ist zudem auch der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) weiterhin stark eingebunden und soll durch den Wegfall der Kontrollaufgaben an den Grillplätzen entlastet werden. Die Stadtverwaltung wird die Situation weiter beobachten und spätestens nach den Sommerferien eine Neubewertung vornehmen.