Corona-Fälle Corona: In Gladbeck bleibt es am Montag bei 67 Infizierten

Gladbeck. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen bleibt Montagmorgen in Gladbeck bei 67. Im Kreis gibt es 543 bekannte Infektionsfälle.

In Gladbeck hat sich im Zeitraum von Sonntag bis Montagmorgen an den Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen nichts geändert: Es bleibt nach wie vor bei 67 bekannten Fällen, von denen 16 wieder gesund sind. In Gladbeck gibt es zwei Todesfälle zu beklagen.

Im Kreis ist die Zahl der Infizierten von 540 auf 543 gestiegen

Im gesamten Kreis Recklinghausen ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle in diesem Zeitraum von 540 auf 543 gestiegen. 243 Personen gelten als wieder gesund.

Hier die aktuell bekannten Fälle aus den weiteren Kreisstädten: In Castrop-Rauxel sind es 58 Fälle, 28 Personen sind wieder gesund. Datteln hat 31 Infizierte, 23 von ihnen sind wieder gesund. In Dorsten gibt es 105 bekannte Fälle, 46 Personen sind wieder gesund, es gibt einen Todesfall.

In Haltern am See sind 61 Personen infiziert, 37 wieder gesund. Herten kommt auf 52 bekannte Infektionsfälle, von denen 18 wieder gesundet sind. In Marl sind es 55 Fälle, 23 Personen gelten als wieder gesund. Oer-Erkenschwick meldet 16 Fälle und vier gesundete Personen. In Recklinghausen sind 75 Fälle bekannt, 39 Menschen sind wieder gesund. Waltrop: 23 Fälle, neun Personen sind wieder gesund.