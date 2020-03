Corona: In Gladbeck bleibt es bei zehn Infizierten

Gladbeck. 246 Menschen im Kreis Recklinghausen sind mit dem Coronavirus infiziert. In Gladbeck bleibt es derweil bei zehn Fällen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Gladbeck bleibt bei zehn (Stand Donnerstagvormittag). Im Kreis Recklinghausen ist die Zahl der Fälle von 222 (Mittwochnachmittag) auf 246 gestiegen. Dienstag waren es noch 195 Menschen. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit allen Personen.

In den weiteren Kreisstädten stellt sich die Lage so dar: In Castrop-Rauxel sind es mittlerweile 32 gemeldete Fälle, Mittwoch waren es noch 31. In Datteln bleibt es bei 19 Erkrankten. Dorsten meldet 51 (vorher 45) Fälle. In Haltern am See sind 34 Personen mit dem Coronavirus infiziert, zwei mehr als Mittwoch. Herten meldet 13 (vorher zwölf) Fälle.

Als wieder gesund gelten laut Kreisgesundheitsamt 39 Menschen

In Marl stieg die Zahl der Infizierten von 21 auf 29. In Oer-Erkenschwick sind es nun sieben Infizierte (vorher sechs). In Recklinghausen sind 40 Infektionen bekannt (vorher 36). In Waltrop stieg die Zahl der Infizierten von zehn auf elf Personen.

In Bottrop ist inzwischen ein Mensch gestorben. Die Zahl der Fälle liegt dort aktuell bei 23. Die Stadt meldet zudem fünf Menschen, die wieder gesund sind. In Gelsenkirchen sind 62 Menschen erkrankt, zwei sind wieder gesund.

Die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.