Corona: In Gladbeck gibt es einen fünften Todesfall

In Gladbeck gibt es einen fünften Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein 84-jähriger Mann, der positiv auf das Virus getestet war, ist gestorben, so das Kreisgesundheitsamt. Insgesamt sind Stand Freitagvormittag 119 Menschen (116 am Donnerstag) in Gladbeck mit dem Coronavirus infiziert. 50 von ihnen sind wieder gesund.

Im Kreis Recklinghausen ist die Zahl der Infizierten auf 794 gestiegen. Am Donnerstag gab es noch 772 bekannte Fälle. Als gesundet gelten inzwischen 500 der positiv getesteten Personen.

So ist die Situation in den anderen Kreisstädten

So ist die Lage in den weiteren Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 71 Infizierte, 57 sind wieder gesund, Datteln zählt 43 Infizierte und 30 Gesundete. In Dorsten gibt es 140 Erkrankte, 100 Menschen sind wieder gesund, zwei Menschen sind verstorben. In Haltern am See gibt es 74 Infizierte und 64 Gesundete, in Herten sind es 77 Fälle, 48 Menschen sind wieder gesund. In Marl sind 80 Menschen erkrankt, 52 von ihnen sind wieder gesund. In Oer-Erkenschwick sind 68 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 13 sind wieder gesund. In Recklinghausen gibt es 96 Erkrankte und 67 Gesundete, in Waltrop liegt die Zahl der Erkrankten bei 26, die der Gesundeten bei 19.