Corona: In Gladbeck gibt es einen weiteren Todesfall

Die Zahl der bekannten Infektionsfälle mit dem Coronavirus liegt in Gladbeck jetzt bei 145, drei Fälle mehr als noch am Donnerstag. 74 (68) Personen davon sind wieder gesund. es gibt zwölf Todesfälle.

Gladbeck. In Gladbeck steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus von elf auf zwölf Fälle. Ein 71-jähriger Mann ist gestorben.

Es gibt einen weiteren Todesfall in Gladbeck in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein 71-jähriger Mann, der positiv auf das Virus getestet worden war, ist gestorben. Nun sind es bereits 12 Todesfälle in Gladbeck, so das Gesundheitsamt vom Kreis Recklinghausen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 959 bestätigte Corona-Fälle

Im Kreis Recklinghausen gibt es 959 bestätigte Corona-Fälle, davon sind 635 wieder gesund. Es gibt 19 Todesfälle. In Castrop-Rauxel gibt es 83 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus, 67 Personen sind gesundet. In Datteln sind es 47 Fälle, davon sind 37 Personen wieder gesund. Dorsten meldet 148 Fälle, 123 Personen sind wieder gesund. Es gibt drei Todesfälle.

Haltern am See hat 76 bekannte Fälle, 68 Personen sind gesundet. In Herten sind es 82 Fälle, von denen 71 wieder gesund sind. Marl: 87 Fälle, 66 Gesundete. In Oer-Erkenschwick sind es 121 Infektionsfälle, davon sind 25 wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. In Recklinghausen liegt die bekannte Fallzahl bei 120, 82 Personen sind wieder gesund, es gibt zwei Todesfälle. In Waltrop sind es 50 Fälle, 22 Personen sind wieder gesund.

Das sind die Zahlen aus Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop gibt es 126 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, insgesamt 51 Personen davon sind aktuell erkrankt. 70 Personen sind wieder gesund. Fünf Personen sind gestorben. 171 Menschen befinden sich in der Nachbarstadt aktuell in Quarantäne. In Gelsenkirchen liegt die Zahl der bekannten Infektionsfälle bei 309, davon sind 196 Personen wieder gesund. Es gibt zehn Todesfälle. (kw)