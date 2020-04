In den katholischen und evangelischen Kirchen in Gladbeck – rechts im Bild St. Lamberti, in der Mitte die Christuskirche – werden am ersten Mai-Wochenende noch keine öffentlichen Gottesdienste nach der Zwangspause wegen des Coronavirus’ gefeiert. Möglichkeiten der Umsetzung von Schutzvorkehrungen gegen ein Infektionsrisiko müssen entwickelt werden.