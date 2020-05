Corona: In Gladbeck steigt die Zahl der Gesundeten auf 114

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell 178 bekannte Fälle einer Infizierung mit dem Coronavirus. Im Kreis Recklinghausen gibt es 1090 bekannte Corona-Fälle.

In Gladbeck ist es mit Stand Montagvormittag lediglich zu einer bekannten Neuinfizierung mit dem Coronavirus gekommen. Es gibt nun 178 Fälle, Sonntag waren es 177. Gestiegen ist die Zahl der Gesundeten - und zwar von 111 auf 114. Es bleibt bei 17 Todesfällen.

Im Kreis gibt es 1090 bestätigte Corona-Fälle

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt 1090 (1071) bestätigte Corona-Fälle, 853 Personen sind wieder gesund. Es gibt 26 Todesfälle. In Castrop-Rauxel gibt es 120 bekannte Fälle, davon sind 74 Personen wieder gesund.

Datteln hat 47 Fälle, 43 sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. In Dorsten sind es 149 bekannte Fälle, 140 Personen sind gesundet. Es gibt vier Todesfälle. Haltern am See hat 77 bekannte Fälle, 73 Personen sind wieder gesund. Herten hat 84 Fälle, wieder gesund sind 80 Personen. In Marl sind es 89 Fälle, davon sind 79 Personen wieder gesund. Oer-Erkenschwick 153 bekannte Infektionsfälle. 100 Personen sind wieder gesund. Es gibt zwei Todesfälle. Recklinghausen hat 139 Fälle, wieder gesund sind 111 Personen. Es gibt zwei Todesfälle. Waltrop: 54 Fälle, 39 sind wieder gesund.

Fehler in der Kreis-Statistik korrigiert

Ein Todesfall, der in der Kreis-Statistik der Stadt Datteln zugeordnet war, zählt tatsächlich aber zur Stadt Oer-Erkenschwick. Der Umzug einer Person war verspätet gemeldet worden, was zu der falschen Zuordnung geführt hat. Dies ist in der aktuellen Statistik korrigiert.

In Gelsenkirchen gibt es 352 Fälle, davon sind 235 Personen wieder gesund. Es gibt elf Todesfälle.