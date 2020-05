Corona: Jugendamt Gladbeck ist weiterhin für Familien da

Auch in der Corona-Krise sind die Mitarbeiter für Familien mit Problemen da.

Gladbeck. Auch während der Corona-Pandemie hilft das Jugendamt Gladbeck Familien mit Problemen. Auch persönliche Termine sind nach Vereinbarung möglich.

Die Corona-Krise hat sowohl das private als auch das berufliche Leben vieler Menschen auch in Gladbeck stark beeinflusst. Trotz der Vorschriften und Beschränkungen gelingt es den Familien überwiegend gut, den neuen Alltag zu gestalten, so das Team vom städtischen Jugendamt.

Offene Sprechzeit von Montag bis Freitag zu diesen Zeiten

Und wenn es doch einmal Probleme gibt, helfen die Sozialen Dienste im Amt für Jugend und Familie weiter. Unter der Telefonnummer 99 22 77 ist die Offene Sprechzeit von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie Freitag von 8.30 bis 12 Uhr für Ratsuchende erreichbar. Aufgrund der Corona-Krise finden die Beratungsgespräche telefonisch statt.

In notwendigen Einzelfällen werden aber auch persönliche Termine nach Vereinbarung gemacht. Die Unterstützungsleistungen für die bereits betreuten Familien werden ebenfalls weiterhin sichergestellt. Dabei müssen natürlich die Corona-bedingten Vorschriften beachtet werden, heißt es aus de Fachamt der Stadtverwaltung. Mit den freien Trägern gebe es zudem verlässliche Partner, die sehr ideenreich die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen weiter anbieten und die Familien in Gladbeck so unterstützen. Hier werde viel Arbeit digital geleistet, aber auch der persönliche Kontakt sei möglich.