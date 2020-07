Corona: Kreisgesundheitsamt meldet zwei Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Infektionen lag am Donnerstag in Gladbeck bei 306 bestätigten Fällen.

Gladbeck. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Gladbeck auf 306 gestiegen. Am Donnerstag gab es 13 aktive Infektionen in der Stadt.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Gladbeck auf 306 gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle hat sich somit im Vergleich zu Mittwoch um zwei erhöht. Nach wie vor gelten 271 Menschen als gesund. Es bleibt bei 22 Todesfällen. Somit gibt es in Gladbeck am Donnerstag 13 aktive Infektionen.

Im Kreis Recklinghausen sind bislang 1518 Corona-Fälle bestätigt. 1395 Menschen gelten als genesen, es bleibt bei 41 Todesfällen. In den vergangenen sieben Tagen hat es 66 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Das sind die Zahlen aus den; Datteln 68 / 56 / 1; Dorsten 161 / 155 / 5; Haltern am See 86 / 84 / 0; Herten 105 / 101 / 1; Marl 158 / 141 / 1; Oer-Erkenschwick 210 / 205 / 3; Recklinghausen 207 / 184 / 4; Waltrop 71 / 60 / 1.