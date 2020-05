Corona: Rentenversicherer warnt vor mieser Masche von Dieben

Gladbeck Warnung vor neuer Trickdiebmasche in Gladbeck: Vermeintliche Mitarbeiter der Rentenversicherung nutzen die Corona-Krise, um an Geld zu gelangen.

Uwe Zulauf, Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund in Gladbeck, warnt: “Zurzeit kommt es vermehrt zu Anrufen in unseren Leistungsabteilungen, die auf eine neue Trickbetrügermasche hinweisen“.

Vermeintliche Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung versuchten derzeit vermehrt, die Corona-Pandemie auszunutzen, um an Geld oder sensible Daten von Versicherten und Rentnern zu gelangen. Die Trickbetrüger forderten Rentner dazu auf, sensible persönliche Daten zu nennen, oder Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. Für den Fall, dass sie es nicht tun, werde mit Rentenpfändungen, Rentenkürzungen oder anderen Nachteilen gedroht.

Uwe Zulauf warnt eindringlich davor, sensible Daten preiszugeben, zu bestätigen oder sogar Geld zu überweisen. Im Zweifelsfall sollte die Polizei benachrichtigt werden.

