Corona: Trotz größerer Hygiene kaum höherer Wasserverbrauch

Gladbeck Das RWW stellt morgens aber spätere Verbrauchsspitzen fest. Das Wasserwerk sagt in der Krise weiter eine sichere Trinkwasserversorgung zu.

Die RWW Rheinisch Westfälische Wasserwerksgesellschaft hat im März trotz der gestiegenen Hygiene-Empfehlung in Folge der Corona-Pandemie keinen höheren Wasserverbrauch festgestellt. Der Verbrauch liege nur 0,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. "Das sind ganz normale Schwankungen, die immer wieder vorkommen“, erläutert Dr. Michael Plath, beim RWW verantwortlich für die Trinkwasserproduktion.

Eigentlich sei erwartet worden, dass durch das empfohlene häufigere Händewaschen der Wasserverbrauch steigt. Da sei nicht so. Allerdings würde ohnehin weniger als zehn Prozent des täglichen Wasserverbrauchs (gut 120 Liter pro Kopf) zum Händewaschen benötigt, erläutert der RWW-Fachmann.

RWW versorgt Gladbeck über ein 254 Kilometer langes Rohrnetz

Außerdem könne es gut sein, dass die Menschen momentan beim häufigeren und längeren Händewaschen das Wasser beim Einseifen möglicherweise auch bewusst abstellen. Erkennbar sei allerdings, dass sich das Abnahmeverhalten momentan leicht verändert habe, so Plath. Die Tagesmenge sei zwar nahezu gleich geblieben, "die Verbrauchsspitzen am Morgen haben sich aber von zuvor 7 auf 9 Uhr verschoben".

Grundsätzlich, so versichert das Wasserwerk erneut, sei die Trinkwasserversorgung in Gladbeck auch in Corona-Zeiten gesichert. Es stehe ausreichend Trinkwasser in gewohnt hoher Qualität zur Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung. Die rund 78.000 Gladbecker werden vom Wasserwerk in Dorsten-Holsterhausen und vom Standort in der Üfter Mark versorgt, das in der Stadt über das 254 Kilometer lange RWW-Rohrnetz verteilt wird.

Eine UV-Desinfektion vernichtet auch Coronaviren

Das Trinkwasser stamme - gut geschützt - aus bis zu 120 Metern Tiefe aus den "Halterner Sanden". Plath: "Lediglich das im Grundwassers enthaltene Eisen macht eine Aufbereitung erforderlich."

Die Aufbereitungstechnik - unter anderem eine UV-Desinfektion - sei in der Lage, Viren, wie beispielsweise das Coronavirus, sofern sie überhaupt in diesem Grundwasser vorkommen, wirkungsvoll zurückzuhalten, versichert der RWW-Fachmann.