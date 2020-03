Gladbeck. Am Wochenende waren wenige Menschen in Gladbeck unterwegs. Die Verwaltung beobachtet die Situation und behält sich Verschärfung der Regeln vor.

Viele Gladbecker sind am Wochenende angesichts der Corona-Krise zuhause geblieben. Deutlich weniger Menschen waren in der Innenstadt, auf dem Wochenmarkt und auch etwa in Wittringen unterwegs. „Die Menschen haben sich vernünftig verhalten, es scheint jetzt bei ihnen angekommen zu sein, dass sie zuhause bleiben sollen“, sagt auch Stadtsprecher Peter Breßer-Barnebeck.

Sollte es von Bund und Land keine Vorgabe geben, die Maßnahmen zu verschärfen und etwa eine Ausgangssperre zu verhängen, werde die Stadt weiter kontrollieren, dass die bisherigen Regeln eingehalten werden. „So haben wir es auch schon hinbekommen, dass die Aktivitäten zurückgefahren wurden“, so der Stadtsprecher. Sollten die Menschen jedoch der Meinung sein, dass sie nun ein Wochenende vernünftig waren, und dies nun nicht weiterhin zu sein bräuchten, sei die Verwaltung in der Lage, „sehr deutlich zu verschärfen.“ Breßer-Barnebeck habe aber den Eindruck, dass viele Menschen auch mitbekommen, wie etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder agiere, und sich daher an den Empfehlungen seines Bundeslandes orientierten.

Auch in Wittringen waren weniger Menschen unterwegs. Das Paar Lisa und Maurice ging an die frische Luft, anstatt sich mit Freunden zu treffen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Spaziergänger achten auf Abstand untereinander

So waren am Wochenende auch in Wittringen zwar einige Spaziergänger unterwegs. Aber: „Die Menschen haben einen deutlich größeren Abstand zueinander gehalten“, hat auch Breßer-Barnebeck beobachtet. Unter den Spaziergängern war am Samstag auch das Bottroper Paar Lisa und Maurice. Die beiden vertrieben sich an der frischen Luft die freie Zeit, um sich eben nicht mit Freunden zu treffen.

Auf dem Markt hatten Händler am Samstag etwa mit Kisten Absperrungen aufgebaut, um so zu verhindern, dass sich Kunden in einer möglichen Schlange zu nahe kommen. Aber auch der Wochenmarkt war deutlich weniger besucht als zu normalen Zeiten.

KOD und Polizei waren unterwegs und kontrollierten Einhaltung der Regeln

Auch der kommunale Ordnungsdienst (KOD) und die Polizei waren am Wochenende in der Stadt unterwegs. „Der gemeinsame Eindruck war, dass es deutlich ruhiger geworden ist“, berichtet Breßer-Barnebeck. Eine geöffnete Pizzeria im Stadtsüden machten die Mitarbeiter des KOD dicht. Es sollte jedoch bei einer Verwarnung bleiben. „Am ersten Tag mit einer Geldbuße zu agieren, wäre übertrieben, falls es sich bei der Öffnung einfach um einen Irrtum handelt“. Gastronomen hätten es in diesen Zeiten schon schwer genug. Eine erneute Öffnung werde vom KOD aber kontrolliert.

Die Innenstadt war am Samstag in den Mittagsstunden im Vergleich zu sonst ziemlich leer. Auch die Polizei war vor Ort. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Am St. Barbara-Hospital hatte an diesem Wochenende auf dem Parkplatz des Krankenhauses erstmals ein Diagnosezelt geöffnet. Bei einer Voruntersuchung wird dort vor Ort abgeklärt, wer im Krankenhaus zur weiteren Behandlung aufgenommen wird und wer nicht. Der Andrang war nicht allzu groß, einige Gladbecker nutzten jedoch die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. „Die Menschen haben sich diszipliniert verhalten“, so Peter Breßer-Barnebeck.