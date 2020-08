Insgesamt gibt es in Gladbeck jetzt 348 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Das ist der Stand am Dienstag, so das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen.

Coronavirus Corona: Zahl der akuten Infektionen in Gladbeck ist gesunken

Gladbeck. Derzeit gibt es 28 akut an Covid-19 erkrankte Menschen in Gladbeck. Das sind fünf weniger als noch am Montag vom Kreisgesundheitsamt gemeldet.

In Gladbeck gibt es aktuell 28 akute Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Das sind fünf weniger als noch am Montag vom Kreisgesundheitsamt Recklinghausen gemeldet. Insgesamt sind 348 Fälle bekannt – einer mehr als Anfang der Woche. 297 (291 am Montag) Menschen gelten mittlerweile als wieder gesund. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Kreisweit gelten mittlerweile 1543 Menschen als wieder gesund

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1722. Als genesen gelten inzwischen 1543 der positiv getesteten Personen. Es gibt 42 Todesfälle.

In den letzten sieben Tagen hat es 92 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Hier die bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 183 / 154 / 3. Datteln 72 / 70 / 1. Dorsten 172 / 158 / 5. Haltern am See 87 / 86 / 0. Herten 117 / 110 / 1. Marl 203 / 176 / 1. Oer-Erkenschwick 216 / 208 / 3. Recklinghausen 244 / 212 / 4. Waltrop 80 / 72 / 1.

