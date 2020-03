Corona: Zahl der Infizierten im Kreis Recklinghausen steigt

Recklinghausen / Gladbeck. In Gladbeck gibt es noch keinen Corona-Infizierten. 16 Erkrankte sind es kreisweit. In Recklinghausen steht eine Kolleg-Klasse unter Quarantäne.

Nach wie vor gibt es aktuell keine Corona-Infektionen in Gladbeck. Im Kreis Recklinghausen allerdings ist die Zahl der Infizierten von neun auf 16 Erkrankte gestiegen, so die Information vom Kreisgesundheitsamt.

Ein Schüler des Kuniberg Berufskollegs in Recklinghausen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden

Ein Schüler des Kuniberg Berufskollegs in Recklinghausen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt des Kreises hat veranlasst, dass die gesamte Klasse vorsorglich in häusliche Isolation genommen wird. Die Isolation gilt für 14 Tage ab dem letzten Kontakt zu dem infizierten Schüler. Die Schüler, die unmittelbaren, engen Kontakt hatten, werden ebenfalls getestet.

Insgesamt liegen dem Gesundheitsamt aktuell die Meldungen von 16 bestätigten Fällen im Kreisgebiet vor. In Castrop-Rauxel ist ein Mann infiziert, in Dorsten zwei Männer und zwei Frauen, in Haltern am See sind drei Männer betroffen, in Marl sind es ebenfalls drei Männer, in Oer-Erkenschwick gibt es einen infizierten Mann. Recklinghausen meldet drei erkrankte Männer und eine Frau.

Die Kreisverwaltung hat ein Corona-Infotelefon geschaltet

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke über den aktuellen Stand. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom Robert Koch-Institut.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361 532626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8-16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.