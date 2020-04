Corona: Zahl der Todesfälle in Gladbeck steigt auf 16

Gladbeck In Gladbeck ist es zu zwei weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gekommen: Zwei Senioren, über 80 Jahre alt, starben.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen hat sich im Kreis Recklinghausen (Stand Dienstagmorgen) auf genau 1000 erhöht. Die Zahl der infizierten Fälle stieg in Gladbeck von 152 auf 157. Es ist zudem zu zwei neuen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Gladbeck gekommen: Eine 81- und eine 89-jährige Frau starben laut Kreisgesundheitsamt.

Auch in Dorsten ist eine 69-jährige Frau mit oder an dem Coronavirus gestorben, in Datteln eine 94-jährige Frau. Damit gibt es im Kreis inzwischen 25 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie, 16 davon in Gladbeck. Als gesundet gelten im gesamten Kreis Recklinghausen inzwischen 706 der seit Ausbruch der Pandemie im März positiv getesteten Personen.

In Gelsenkirchen zehn Todesfälle, in Bottrop sechs

Hier die genauen Zahlen des Kreisgesundheitsamtes (aktuell bekannte Fälle/Gesundete/Todesfälle): Castrop-Rauxel 87/68/0; Datteln 47/37/2; Dorsten 147/ 130/4; Gladbeck 157/85/16; Haltern am See 76/70/0; Herten 83/75/0; Marl 89/71/0; Oer-Erkenschwick 136/55/1; Recklinghausen 127/92/2; Waltrop 51/23/0.

In der Nachbarstadt Gelsenkirchen sind 342 Fälle bekannt, 221 sind gesundet, es gibt bislang zehn Todesfälle. In Bottrop gab es zuletzt 142 nachgewiesene Fälle, 80 sind wieder gesund, sechs Personen gestorben.