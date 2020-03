Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen ist weiter gestiegen. Insgesamt liegen dem Gesundheitsamt seit dem Morgen die Meldungen von neun bestätigten Fällen vor. Alle sind in häuslicher Isolierung. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit den Personen.

Zwei Frauen aus Dorsten, drei Männer aus Marl und ein Recklinghäuser sind infiziert

Bei den bislang bekannt gewordenen Fällen handelt es sich um zwei Frauen aus Dorsten, zwei Männer aus Haltern am See, einen Mann aus Recklinghausen, einen Mann aus Oer-Erkenschwick und drei Männer aus Marl. „In Gladbeck gibt es noch keinen bestätigten Infektionsfall“, so Kreissprecher Jochem Manz. Jeden Tag könnten aber Erkrankte aus weiteren Städten des Kreises hinzukommen, wie es auch aktuell geschehen sei. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes setzen sich jetzt mit den Personen in Verbindung, die in den vergangenen Tagen engeren Kontakt zu den Infizierten hatten. Mit ihnen wird dann das weitere Vorgehen besprochen.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom Robert Koch-Institut. Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus unter der Telefonnummer 02361 532626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8-16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Zuständig für die Durchführung von Tests auf das Coronavirus sind die Hausärzte, bitte unbedingt vorher telefonisch in der Praxis melden. (kw/mes)