In Nordrhein-Westfalen hat sich die Anzahl der am Coronavirus erkrankten Menschen ausgeweitet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht erstmals von einer Epidemie, in Berlin wurde ein Krisenstab eingerichtet. Gladbecker Firmenchefs hatten zunächst ihren Fokus auf die Infektionsgebiete im Ausland gelegt und Geschäftsreisen oder den Besuch von Messen abgesagt. Jetzt könnte der Virenausbruch die Unternehmensstandorte in Gladbeck selbst durch erkrankte Mitarbeiter betreffen. Die WAZ hakte bei großen Betrieben nach, die sich auch auf Worst-Case-Szenarien, den ungünstigsten Ereignisfall mit zahlreichen erkrankten Mitarbeitern, vorbereiten.

Im Sinne einer verantwortungsvollen Personal- und Betriebsführung stelle die Geschäftsführung derzeit „auch einen Notfallplan auf, wie wir mit einer reduzierten Mannschaft weitestgehend den Betrieb des Werkes aufrecht erhalten können, falls eine Erkrankungswelle auch unsere Region treffen sollte“, so Benie Marotz, Geschäftsführer des Ineos Phenol-Chemiewerks in Gladbeck. Gut 270 Mitarbeiter sind am Standort in Zweckel beschäftigt. Diese habe man jetzt noch einmal umfassend zum Thema Coronavirus informiert, „bezogen auf die Übertragungswege, Krankheitssymptome und persönliches Hygieneverhalten wie Niesen in die Armbeuge oder häufiges Händewaschen“.

Vom begrüßenden Handschlag schon vo drei Wochen verabschiedet

Und auch im Geschäftsbereich habe man das Verhalten dazu angepasst. Marotz: „Vom begrüßenden Handschlag haben wir uns schon vor drei Wochen verabschiedet“. Konkret sei man in der Vorbereitung „dreistufig vorgegangen“, ergänzt Sicherheitsingenieur Dr. Volker Weber. Neben den Verhaltens- und Hygieneempfehlungen habe man zudem angewiesen, „derzeit die dienstliche Reisetätigkeit zu reduzieren, und im Besonderen nicht in Risikogebiete zu fahren“. Festgelegt worden sei auch, „wie wir mit Verdachtsfällen umgehen, falls jemand deutliche Erkrankungssymptome zeigt“. Nämlich, den Mitarbeiter nach Hause zu schicken und anzuhalten, einen Arzt zu kontaktieren.

Bernd Wernig, Personalchef beim Kunststoffhersteller Döllken, hat schon konkreteren Kontakt mit dem aktuellen Risikogebiet am Niederrhein: „Wir beschäftigen einen Mitarbeiter, der in Heinsberg wohnt“. Im Nachbarort Gangelt wurden bekanntlich die ersten NRW-Coronaviruserkrankten gemeldet. „Wir haben den Mann für eine Woche nach Hause geschickt“. Er solle zunächst im Homeoffice arbeiten und sich ärztlich untersuchen lassen, um eine Erkrankung auszuschließen. Der Blick des Personalers richtet sich aber auch nach Norditalien. „Wir haben einen Vertriebsstandort, der nur 20 Kilometer von den abgeriegelten Orten entfernt liegt.“ Man habe Mitarbeiter für das Thema und die gebotenen Hygienemaßnahme sensibilisiert. Wernig: „Jetzt beobachten wir die weitere Entwicklung und verhalten uns so vorsichtig, wie es die Situation bedingt.“

Coronavirus: Richtiges Verhalten bei Infektionsverdacht Coronavirus- Richtiges Verhalten bei Infektionsverdacht

Das St. Barbara-Hospital ist in den überörtlichen Pandemieplan eingebunden

Der leitende Oberarzt der Inneren Medizin und hygienebeauftragter Arzt des St. Barbara-Hospitals, Dr. Peter Rüb, desinfiziert seine Hände. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Mitarbeiter von Rockwool sind aufgefordert, Geschäftsreisen zu reduzieren, zudem sollen die Beschäftigten, „die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, 14 Tage im Homeoffice arbeiten“, so Marketing Direktor Axel Stotz.

In besonderer Weise von einer Erkrankungswelle betroffen wäre auch ein weiterer großer Arbeitgeber in Gladbeck: Das St.-Barbara-Hospital mit rund 700 Beschäftigten. Bei einer breiten Erkrankung der Bevölkerung wären sicherlich auch ärztliches und pflegerisches Personal betroffen, so Dr. Peter Rüb, hygienebeauftragter Arzt des Krankenhauses. Das habe sich auch schon mal bei einer normalen Grippewelle in der Vergangenheit ergeben, „dass aus Personalgründen eine Station geschlossen werden musste“. Bei Ausbruch einer Pandemie vor Ort stelle sich die Situation dann aber noch anders da. Das Krankenhaus sei dann in den überörtlichen Pandemieplan eingebunden, der festlege, „welche Funktionsbereiche des Krankenhauses so lange wie möglich arbeitsfähig erhalten bleiben sollen“.

Coronavirus in NRW - Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand Neue Verdachtsfälle? Neue Entwicklungen? Neue Tipps, um sich zu schützen? Jeden Nachmittag bringen wir Sie auf den aktuellen Stand. Jetzt hier den Newsletter bestellen. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ein Verdachtsfall bei einem Patienten liege derzeit nicht vor. „Wir stellen aber fest“, so Rüb, „dass seit der Coronavirus-Berichterstattung und der veränderten Lage mehr besorgte Menschen mit grippalen Symptomen zu uns in die Notfallambulanz kommen, um sich untersuchen zu lassen.“ Deren Anzahl habe sich vergleichsweise verdoppelt. Bei einem konkreteren Verdacht, könnte im Barbara-Hospital „eine Isolierstation für bis zu 25 Patienten eingerichtet werden“. Bestätigte Coronavirusfälle würden in Gladbeck aber nicht behandelt, „denn wir haben im Isolationsbereich keine spezielle Anlage zur Luftreinhaltung oder Schleusenbereiche, so dass diese Fälle dann zur weiteren Behandlung nach Düsseldorf verlegt würden“.

Im Rathaus hat sich der Stab für außergewöhnliche Ereignisse zur Lagebesprechung getroffen

Im Gladbecker Rathaus hat sich der Stab für außergewöhnliche Ereignisse zur Lagebesprechung getroffen, der auch im Pandemiefall mit zahlreichen Erkrankungen vor Ort tätig werden würde, um die wichtigsten Behördenbereiche zu koordinieren. Man beobachte die Situation und sei gut vernetzt, so Christiane Schmidt von der Pressestelle der Stadt.