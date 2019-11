Gladbeck/Recklinghausen. Die Arbeitsagentur im Kreis zieht Bilanz. Für Jugendliche steigen die Chancen, für Unternehmen wird die Nachwuchsrekrutierung schwieriger.

Das Ausbildungsmarketing wird immer wichtiger

Und, zack, kommt eine knackige Ansage: „Wenn man alles schlechtredet, ist das für die Region nicht förderlich“, redet sich Knut Heine seinen „dicken Hals“ von der Seele. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Münster hadert mit Aufmerksamkeit heischenden Städte-Rankings, in denen NRW-Kommunen – speziell im Revier – unter „ferner liefen“ landen.

„Wir müssen uns im Kreis Recklinghausen nicht verstecken“, sagte Heine bei einem Runden Tisch zur Vorstellung der Bilanz der Arbeitsagentur zum Ausbildungs- und Berufsberatungsjahr 2018/19. „Wir haben im Vestischen Raum ein Plus von fünf Prozent an Auszubildenden gegenüber dem Vorjahr, kommen auf 1077. Wir können jungen Leuten in der Lehre sagen, dass sie auch in der Region in ihrem Beruf gute Perspektiven haben“, so Heine. Gestiegen sei auch die Zahl der Ausbildungsbetriebe: Von 884 im Jahr 2014 auf aktuell 986.

Es gab weniger Bewerber um einen Ausbildungsplatz

Doch die regionale Momentaufnahme der Handwerkskammer Münster ist nur ein Facette des Ausbildungssituation – mit am Runden Tisch sitzt in der Arbeitsagenturzentrale in RE eine Reihe von Experten, die die Entwicklung beobachten. Basis von Diskussion und Bewertung sind Zahlen, die Frank Thiemann als Geschäftsführer des Arbeitsagenturbezirks Recklinghausen vorstellt. Zwischen Oktober 2018 und September 2019 haben sich bei der Berufsberatung 5016 junge Bewerber für einen Ausbildungsplatz gemeldet – 307 weniger (-5,8 %) als im Vorjahr.

Bedingt auch dadurch, beschreibt Ina Landwehr, Bereichsleiterin Berufsberatung, „dass es seit etwa drei Jahren jeweils etwa 200 Schulabgänger weniger sind.“ Im Gegenzug sei im gleichen Zeitraum die Zahl gemeldeter Ausbildungsstellen zwar langsam, aber kontinuierlich gewachsen: Hier verzeichnet die Agentur aktuell 3332 Stellen – das sind 55 (+ 1,7 %) mehr als noch 2017/18. Rechnerisch standen jedem Jugendlichen 0,66 Stellen zur Verfügung, vor einem Jahr waren es noch 0,62.

Firmen konkurrieren um die Auszubildenden

Gladbeck Versorgungsquote 97,7 Prozent 4902 Ausbildungsplatzinteressenten im Kreis werden als versorgt geführt – beachtliche 97,7 %. 2178 haben einen Ausbildungsvertrag unterschrieben (217 weniger als im letzten Jahr). Ebenfalls als versorgt gelten auch 701 junge Menschen, die für den Ausbildungsbeginn 2019 noch keine Stelle gefunden haben, aber weiter danach suchen und zugleich zum 30. September 2019 eine Job-Alternative hatten. Und schließlich sind da noch 2023 Interessenten, die aus dem Vermittlungsprozess aus verschiedenen Gründen ausgeschert – etwa wegen eines Schulbesuches, des Wehrdienstes, eines freiwilligen sozialen Jahres, eines Auslandsjahres.

Klingt nach nichts, doch das Bild in der Praxis hat sich verändert. Carsten Taudt, Geschäftsbereichsleiter Bildung der IHK-Nord-Westfalen, bringt das so auf den Punkt: „Unternehmen finden, obwohl es auf dem Papier viele Bewerber gibt, nicht die geeigneten.“ Heißt auch: Das Rennen um junge Menschen mit guter Grundqualifikation läuft, die Ausbildung ist die wichtigste Säule zur Fachkraftgewinnung. Das Vest steuert langfristig auf einen Bewerbermarkt zu. „Eine Anzeige zu schalten und abzuwarten, dass junge Leute kommen, reicht nicht mehr aus.

Firmen, die kein Ausbildungsmarketing betreiben, werden es immer schwerer haben“, prognostiziert Taudt. Was ihren Bereich angeht, sind sich Kreishandwerksmeister Heinrich Kinzler und Geschäftsführer Ludger Blickmann einig: „Wir dürfen nicht müde werden, für das Handwerk als Alternative zum Studium zu werben. Das Elternhaus spielt dabei eine enorm wichtige Rolle.“ Die Arbeitsagentur immer wieder Orientierungsveranstaltungen an – gleich heute ist die nächste.