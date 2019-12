Gladbeck. Vom Einsatz der Rettungshundestaffel bis zum Hausnotruf: Das Team der DRK-Helfer hatte über Weihnachten gut zu tun, so die Bilanz aus Gladbeck.

Das DRK Gladbeck war an den Feiertagen oft im Einsatz

Das Team vom DRK Notruf und der Service-Zentrale im Gladbecker DRK-Zentrum hatte über die Weihnachtstage so einiges zu tun. Eine Bilanz der Einsätze zieht Wilhelm Walter vom Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Rettungshundestaffel vom DRK kam in Dortmund zum Einsatz

Am Heiligabend wurde die Rettungshundestaffel Münster für einen Mantrailereinsatz in Dortmund alarmiert, so Walter. Ein weiterer Einsatz, ebenfalls am Heiligabend, führte nach Bielefeld, und am ersten Weihnachtstag ging es nach Lengerich.

Im Bereich des Hausnotrufdienstes wurde 19 Mal der DRK-Bereitschaftsdienst zu einem Teilnehmer entsandt, um dann direkt vor Ort Hilfe zu leisten. Familienmitglieder oder Pflegedienste wurden insgesamt 32 Mal zu Hilfeleistungen informiert. Auch der Rettungsdienst kam zum Einsatz, um erkrankte oder verletzte Hausnotrufteilnehmer zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus zu fahren. 20 Mal war das der Fall. Die Einsatzstichworte, so Wilhelm Walter, waren Türöffnung, Sturz in der Wohnung, schlechter Allgemeinzustand oder unklare Einsatzlage vor Ort.

Viele Hausnotrufteilnehmer wünschten auch ein schönes Weihnachtsfest

Es meldeten sich aber auch viele Hausnotrufteilnehmer, um dem DRK-Team ein schönes, friedliches Weihnachtsfest zu wünschen.

Auf 54 Fahrten kam der Krankenfahrdienst über die Feiertage. Der Bereich medizinische Transportlogistik war besonders gefordert, um Sterilgut vom Operationssaal direkt zur Sterilisation und zurück zu überführen. Hier wurden OP-Container von verschiedenen Krankenhäusern im Emscher-Lippe-Bereich befördert. Ohne Störung verlief der Essentransport vom DRK unter anderem zum St. Barbara Hospital in Gladbeck. Darüber hinaus transportierten spezielle DRK-Fahrzeuge an den Weihnachtsfeiertagen „rund um die Uhr“ Blutprodukte, Medikamente und Untersuchungsmaterial.