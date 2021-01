Das DRK Gladbeck wertet Blutspende-Auftakt als Super-Erfolg

Auch in Corona-Zeiten folgen viele Menschen in Gladbeck dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes, Blut zu spenden.

Gladbeck 152 Menschen ließen sich in der Mathias-Jakobs-Stadthalle "anzapfen". Blutspenden sind auch in Corona-Zeiten dringend notwendig.

Einen "Super-Erfolg" meldet Wilhelm Walter, Vorsitzender des Gladbeck, für den ersten Blutspende-Termin des Jahres 2021. 152 Menschen ließen sich den so wichtigen Lebenssaft "abzapfen", um anderen in der Not zu helfen und das Überleben zu sichern.

"Auch neun Erstspender kamen und haben sich überwunden" berichtet Wilhelm Walter. Die gute Resonanz auf den Aufruf habe wieder einmal gezeigt, "dass die Gladbecker Stadtgesellschaft hilft und Blut spendet". Zu langen Wartezeiten sei es nicht gekommen, da viele das Terminreservierungssystemdes Verbandes genutzt hätten und daher ein persönlicher Termin mit Zeitangabe vorlag.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Blutspenden in Corona Zeiten ist unverzichtbar und weiterhin dringend notwendig; Unfallopfer und Erkrankte sind darauf angewiesen. Jeder kann von jetzt auf gleich zum Empfänger einer Blutspende werden. Statistisch gesehen braucht jeder Dritte in seinem Leben eine Blutspende. Das Gladbecker DRK-Team "dankt sehr herzlich allen Spendern und hofft sehr, dass auch weiterhin viele zum Blutspenden kommen werden".

Mehr aus Gladbeck lesen Sie hier.