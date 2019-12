Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Geheimnis des Tukans

Die größte niederländische Hotelkette Van der Valk Hotels & Restaurants hat ihren Ursprung in einem 1862 eröffneten Café in Voorschoten. Sie wird von der Familie Van der Valk in der vierten Generation geführt und umfasst heute 93 Hotels. Allein in Deutschland unterhält die Kette 14 Hotels, die von der Van der Valk Deutschland GmbH koordiniert werden. Das auch auf dem Dach des Hauses in Gladbeck gut zu sehende Logo der Hotelkette stellt einen stilisierten Tukan dar.

Der Tukan geht auf den Vogelpark Avifauna zurück, den die Familie Van der Valk 1956 mit Hotel und Restaurant in Alphen übernahm (bis 2012). Der Park war 1950 vom Besitzer des Landgutes Ten Rhijn und Vogelliebhaber Van den Brink gegründet worden. Auf den Eröffnungsplakaten war ein Tukan abgebildet, der zum Wappentier des Vogelparks wurde. Die Familie Van der Valk behielt nach der Übernahme den Tukan als Wappentier und übernahm ihn für ihre Hotels und Restaurants.