Das Gladbecker Hallenbad öffnet wieder seine Türen

Gladbeck. Unter Auflagen wegen der Corona-Pandemie nimmt das Hallenbad Gladbeck seinen Betrieb wieder auf. Voraussichtlicher Starttag ist der 18. August.

Die Stadt Gladbeck öffnet das Hallenbad voraussichtlich ab Dienstag, 18. August, wieder für den Schwimmunterricht der Schulen und für die Öffentlichkeit. Der Vormittag ist werktags den Schulen vorbehalten.

Private Badegäste können von montags bis freitags zwischen 16 Uhr und 18 Uhr das Hallenbad an der Bottroper Straße nutzen. An den Samstagen ist das Schwimmen zudem von 7 bis 13 Uhr und an den Sonntagen von 8 bis 13 Uhr möglich.

Die Einschränkungen des Badebetriebs (Schwimmzeiten, Nutzergruppen) ergeben sich insbesondere aufgrund der strengen Hygieneregelungen der Coronaschutzverordnung und der häufigen Reinigungsintervalle. Die Öffnung ist nur unter Auflagen möglich.

Bei der öffentlichen Nutzung dürfen aufgrund der vorhandenen Umkleidesituation maximal 30 Personen (15 männlich / 15 weiblich) das Hallenbad betreten. Vorab muss eine Anmeldung unter 02043 / 967300 während der Öffnungszeiten erfolgen.

Die Stadtverwaltung wird die Praxistauglichkeit der Coronaregelungen beobachten und bewerten. Im nächsten Schritt wird unter den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen des Landes NRW eine weitere behutsame Öffnung (z.B. für Vereine) angestrebt. Frühschwimmer und Vereinssportler können derzeit bereits das Freibad an der Schützenstraße nutzen.