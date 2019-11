Das Zimtsternfest in Gladbeck lockt tausende Besucher an

Immer wenn Zimtsternfest in Gladbeck stattfindet, ist gefühlt die halbe Stadt auf den Beinen. Alle Jahre wieder, inzwischen zum 11. Mal, hat die Werbegemeinschaft am Freitagabend zum bunten Programm bei Musik, Aktionen und Mitternachtsshopping geladen. Bis 24 Uhr freuten sich die Kaufleute über kauffreudige Kunden.

Auch Genießer dürfen nach aller Herzenslust schlemmen. Die Verlockungen sind wieder einmal groß gewesen. Bei so viel Auswahl freut sich vor allem der Gaumen. Holländische Pommes, Backfisch, Crêpes in allen Variationen oder Currywurst entwickeln sich zu kulinarischen Frontalangriffen auf die Hüften. Aber Weihnachten ist eben keine Fastenzeit. Glühwein darf natürlich nicht fehlen.

Melis Belici, die aktuelle Appeltatenmajestät, liest den Kindern beim Zimtsternfest verschiedene Märchen vor. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Appeltatenmajestät liest im Märchenzelt vor

Christian Ruczinski ist bestens für das Zimtsternfest gerüstet. Der Wirt vom Haus Surmann steht am Grill. Normalerweise gibt es bei ihm immer samstags Würstchen. Beim Zimtsternfest am Freitag macht er eine Ausnahme. 600 Stück und ebenso viele Brötchen hat er im Vorfeld gekauft. Keiner wird bei ihm verhungern. Das Stauder Pils am Zapfhahn verköstigt ohnehin wie gewohnt die durstigen Kehlen seiner Gäste, von denen manche bei den kühlen Temperaturen zum Schalke-Heimspiel einen königsblau-weißen Schal um den Hals tragen. Auf der Hochstraße dreht sich das buntleuchtende Kinderkarussell. „Ein Fahrchip 2,50 Euro“, steht am Kassenhäuschen. Bei dem Preis können viele Eltern nicht Nein sagen und lassen ihre Kinder freudig mehrere Runde fahren.

Unterdessen sitzt die aktuelle Appeltatenmajestät Melis Bilici im Märchenzelt auf ihrem Thron und liest vor. Der Eingang zum Zelt ist gesäumt mit Tannenbäumen, geschmückt mit goldenem Lametta. Jungen und Mädchen sitzen auf Strohballen, manche Eltern nehmen ihre Kinder auf den Schoß, und lauschen den zauberhaften Geschichten wie Rotkäppchen Schneewittchen oder Aschenputtel. Andere ehemalige Appeltatenmajestäten backen draußen an der frischen Luft an ihrem eigenen Stand derweil Apfelwaffeln mit Zimt für den guten Zweck. Der Teig wurde wenige Stunden vorher von vielen fleißigen Händen frisch zubereitet. Die Äpfel hingen davor noch an den Bäumen des Bauernhofs Maaßen.

Die Propsteikirche St. Lamberti erleuchtete beim Zimtsternfest in verschiedenen Farben. Viele Besucher suchten Ruhe im Gotteshaus und entzündeten eine Kerze am Holzstern vor dem Altar. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Live-Musik rundet das Zimtsternfest ab

Gegen 18.30 Uhr wird es schließlich laut am Europaplatz. Das Blasorchester der städtischen Musikschule nimmt Platz auf den Stühlen. Kurze Zeit später erklingen rockige Klänge auf der Horster Straße. Die Band „Heimspiel“ hat ihren großen Auftritt. Wer dem ganzen Lärm und Trubel entfliehen will, findet bis 22 Uhr seine Ruhe in der St.-Lamberti-Kirche. Kerzen an den Sitzbänken erleuchten den dunklen Raum. Vor dem Altar liegt ein großer Stern aus Holz. Wenn sie wollen, können die Besucher eine Kerze entzünden und diese an den Stern legen. Am Ende des Abends werden es wahrscheinlich mehr als 800 Kerzen sein. Der gesamte Kirchenraum ist zudem erleuchtet mit verschiedenen Lichtilluminationen.