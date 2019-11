Der Freundeskreis Gladbeck-Alanya schmiedet Pläne

Gladbeck. Der Verein blickt zufrieden zurück. Die Mitglieder bestätigten ihren Vorstand mit Müzeyyen Dreessen und Wolfgang Röken an der Spitze.

Der Freundeskreis Gladbeck-Alanya hat in seiner Jahreshauptversammlung die vergangenen zwei Jahre Revue passieren lassen. Die Mitglieder haben außerdem den bisherigen Vorstand mit Müzeyyen Dreessen bestätigt.

Die Ausstellung „Vielfalt des Zusammenlebens“ habe auch überörtlich großes Interesse geweckt und werde als positives Beispiel für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und als Beitrag zur Integration betrachtet. Mit einem eigenen Tisch war der Freundeskreis bei der großen Kaffeetafel zum Stadtjubiläum dabei, ebenso beim Partnerschaftsempfang und beim großen Umzug anlässlich des Appeltatenfestes.

Nach Gladbeck zugewandert: Bröschüre erzählt Lebensgeschichten

Die Vorsitzende Müzeyyen Dreessen leitete wieder eine Kultur- und Dialogreise an die Westküste der Türkei bis zur Partnerstadt Alanya mit Begegnungen und Austausch. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule ging Ahmad Mansour auf Probleme und Chancen der Integration ein. Mit Förderung der Landesregierung und der Martin-Luther-Stiftung entstand die Broschüre „Bilder aus der Truhe – Migration – Gladbeck – Heimat“, die beispielhaft die Lebensgeschichte von nach Gladbeck Zugewanderten in Wort und Bild erzählt.

Für das neue Jahr hat der Freundeskreis Aktivitäten geplant. Er hat mit Blick auf das Kommunalwahljahr in Kooperation mit der VHS Prof. Dr. Uslucan vom Zentrum für Türkeistudien und Integration zu einem Vortrag zum Thema „Politische Partizipation und Identifikation von Zuwanderern“ eingeladen. Die Vorsitzende will zudem für Juni wieder eine Reise nach Istanbul organisieren. Klar, dass der Freundeskreis beim Stadtteilfest Süd und beim Appeltatenfest mit einem Infostand vertreten sein wird.

Die Wahlen zum Vorstand erfolgten einstimmig. Vorsitzende bleiben Müzeyyen Dreessen und Wolfgang Röken, Schatzmeisterin ist Christa Bauer, Schriftführerin Barbara Ringkowski. Beisitzer: Lis Hühnerbach, Süleyman Şirin und Simone Steffens, die neue in den Vorstand gewählt wurde. Die Kassenprüfung übernehmen Ursula Marga und Mustafa Kemal Uğur.

Müzeyyen Dreessen und Wolfgang Röken: „Wir werden trotz der politischen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland das Ziel des Vereins, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Partnerschaften zu unterstützen und die Begegnungen zwischen den Menschen beider Städte zu fördern, nicht aus den Augen verlieren und weiterhin einen Beitrag für ein friedvolles und harmonisches Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Herkunft in unserer Stadt leisten.“