Unter Corona-Schutzauflagen konnte im Jahr 2020 am Kotten Nie ein Familiensonntag laufen - derzeit ist das nicht möglich.

Kotten Nie Der Kotten Nie in Gladbeck lädt Kinder zur Malaktion ein

Gladbeck Familiensonntage sind wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Selbstgemalte Bilder sollen den Kontakt aufrecht erhalten.

Die Familiensonntage am Kotten Nie in Gladbeck mit zum Teil mehr als 300 Teilnehmern können wegen der Corona-Pandemie nun schon seit Monaten nicht mehr laufen. Um den Kontakt nicht zu verlieren und auch gegen die aufkommende Langeweile zu Hause, möchte das Organisatoren-Team vom Kotten Nie eine Aktion für Kinder ins Leben rufen.

Alle Mädchen und Jungen sind eingeladen ein Bild zu malen - vom Kotten, von persönlichen Erlebnissen oder davon, was sie jetzt in dieser Corona-Zeit so empfinden. Auch Texte, Aufmunterungen und Meinungen können eingebracht werden.

Weil ja persönliche Kontakte derzeit nicht erlaubt sind, kann alles an die Internetadresse des Fördervereins - Kontakt@kotten-nie.de - geschickt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Willkommen sind alle Beiträge bis zur Größe maximal DIN A 4. Das Kotten-Team kündigt an: "Wir werden die Bilder laminieren und ausstellen sowie auf unserer Homepage veröffentlichen."

Gladbeck: Einsendeschluss ist der 15. Februar

Jeder, der mitmacht, erhält beim nächsten Familiensonntag (sobald das wieder möglich ist) einen kleinen Preis. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Weitere Informationen sind zu finden auf der homepage www.kotten-nie.de; per Telefon unter 02043 66365; .

