Der Kreishaushalt 2020

Der Haushalt 2020 des Kreises Recklinghausen hat ein Volumen von etwa 1,26 Milliarden Euro.

Die größten Einnahmeblöcke sind von den kreisangehörigen Städten zu zahlenden Umlagen (489 Millionen Euro) und die Finanzzuweisungen des Landes (26,3 Millionen Euro).

Dem stehen als Ausgaben u. a. die an den Landschaftsverband zu entrichtende Landschaftsumlage (172,6 Millionen Euro), die Personalaufwendungen (129,2 Millionen Euro) und Hartz IV-Kosten (98,9 Millionen Euro) gegenüber.

Für 2020 plant der Kreis Investitionen in Höhe von 39,4 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen vor allem Brücken und Straßen in Schuss gebracht und Berufskollegs saniert werden. Auch in die Sanierung des Kreishauses fließen Mittel.